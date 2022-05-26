Samanyolu Haber /Dünya / Irak'da virüse karşı bazı şehirlerde 'maymun' yasağı devrede /26 Mayıs 2022 00:54

Irak'da virüse karşı bazı şehirlerde 'maymun' yasağı devrede

Koronavirüsün ardından dünyada yeni bir salgın endişesi meydana getiren maymun çiçeği virüsüne karşı Irak'ın bazı şehirlerinde özel bir önlem alındığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Irak’ta maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu.

Irak, maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçti. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu.

Zikar Veteriner Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, maymun başta olmak üzere kente hayvan getirilmesinin yasaklandığı ifade edilerek, Irak’a yakın bazı ülkelerde söz konusu virüs vakaları teşhisi üzerine alınan önlemler çerçevesinde maymun besleyenleri maymunlarını veterinerlerde muayene ettirmesi istendi.

Basra’da ise virüs nedeniyle özel bir komisyon oluşturulduğu açıklandı. Basra Veteriner Hastanesi Müdürü Riyaz Muhammed, oluşturulan özel komisyonun Basra’da maymun başta olmak üzere hayvan pazarlarında kontrollerde bulunacağını ifade etti.

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