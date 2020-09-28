Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.





Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.





MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ





Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit olduğu haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi.





Şehit Serdar Temelli’nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi’ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.







