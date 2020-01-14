Irak'ın kuzeyinden iki şehit haberi

MSB’den yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay (30) ve bir güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Günay’ın acı haberi Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy’de yaşayan ailesine verildi. Haber üzerine fenalık geçiren acılı anne ve babaya evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. Günay’ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, “Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim” dediği öğrenilirken; Günay, yarın Dereköy mezarlığında toprağa verilecek.