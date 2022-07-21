Irak'ın Zaho şehrinde mesire yerine bomba düştü: 9 sivil hayatını kaybetti

Meydana gelen patlamada en az 9 sivil hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Patlamalarla ilgili ilk açıklamayı yapan Zaho Kaymakamı Muşir Beşir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladı Irak Başbakanı saldırıyla ilgili Türkiye’yi suçladı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi. Başbakan Mustafa al Kazimi, topçu atışının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu savundu. Kazımi, bombardımanın hedefi olan Zaho’ya bir heyet gönderilmesi için talimat verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde gerçekleştirilen saldırıya yönelik taziye mesajı paylaştı. Mesajda Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu ifade edildi.

Yazılı açıklamada sivilleri hedef alan her saldırının karşısında olunduğu ifade edildi ve "saldırının terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Irak’ın kuzeyindeki Dohuk bölgesindeki saldırı ile ilgili, Türk Dışişleri Bakanlığı, PKK'yı işaret eden bir açıklama yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 8 kişinin ölümüne yol açan Zaho’daki bombardımana ilişkin yaptığı açıklamada sivillerin ölümünün herhagi bir gerekçesi olmayacağını vurguladı.





Başbakan Barzani şu ifadeleri kullandı:





“Bugün Zaho'da bir piknik alanına yapılan ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan topçu saldırısını kınıyorum.





Saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılar için gerekli her türlü desteği vermek üzere Sağlık Bakanı Saman Berzinci’yi olay yerine geçmesini sağladık.





Sivillere yönelik saldırıların hiçbir makul sebebi olamaz. Çok sık yaşanan bu tür olaylar durmalıdır. Kapsamlı bir soruşturma için Bağdat ile işbirliği yürütüyoruz.





Türkiye ve PKK’nin çatışması, bölgemizi sıklıkla şiddetin içine çekiyor. Bu, vatandaşlarımızın acı duymasına ve öfkesine yol açıyor. Bu, bir an önce sona ermelidir.”

ABD’den Irak’taki saldırıya ilişkin açıklama



Irak’ın kuzeyinde sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin de yaralandığı belirtilen saldırı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Irak’ın kuzeyinde aralarında sivillerin de bulunduğu can kaybının yaşandığı saldırıya ilişkin haberleri gördüklerini; ancak daha ayrıntılı açıklamanın gün içinde yapılmasını beklediğini belirtti.

Sözcü Price, “Irak’ta askeri eylemlerin Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğine ilişkin duruşumuzu tekrar teyit ediyorum” dedi.

Irak’ın kuzeyindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sivillerin korunmasının önemini vurguladı ve yeni bilgiler geldikçe durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.







