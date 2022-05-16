Samanyolu Haber /Gündem / Iraklı ev sahibi Türk gazeteciye evini kiralamadı /16 Mayıs 2022 23:48

Iraklı ev sahibi Türk gazeteciye evini kiralamadı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Iraklı bir kişinin kendisini gibi gazeteci olan arkadaşına mesleği yüzünden kirayı ödemesi riskli olur gerekçesiyle evini kiralamadığını aktardı.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir anektodu paylaştı.

Işık, kendisi gibi gazeteci bir arkadaşına Iraklı bir kişinin mesleğinin kira ödeme konsunda riskli olduğu gerekçesiyle ev vermediğini ifade etti.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti.


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