Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta 8 TV kanalı ve 5 radyo kapatıldı /25 Kasım 2019 12:20

Irak'ta 8 TV kanalı ve 5 radyo kapatıldı

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, "mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi.

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Komisyon Yönetim Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında, Suudi Arabistan merkezli El- Hades, Lübnan merkezli Anb ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yayın yapan NRT Televizyonu, Dicle, Eş-Şarkiyye, El-Felluce, Er-Raşid ve 'Burası Bağdat' televizyon kanallarının ofislerinin 3 ay süreliğine kapatılmasına karar verdi.

Euronews'te yer alan habere göre komisyon ayrıca, ABD merkezli "El-Hurra Irak" ve "Sava" radyoları ile yerel "Radyo en-Nas", "Bugün" ve "Nava" radyolarının ofislerinin kapatılmasını da kararlaştırdı.

Ağızları susturan kararlar dikta davranışı
Irak'ta Basın Özgürlüğünü Savunma Cemiyeti, komisyonun bu kararını "dikta davranışı" şeklinde niteleyerek yapılanlardan büyük endişe duyulduğunu açıkladı.

Cemiyet yayınladığı açıklamasında söz konusu kararların basın ve iletişimi garanti altına alan anayasa ve kanunlara aykırı olduğu vurgulandı.

Cemiyet Irak Parlamentosu'na Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu üyelerinin bu basın kuruluşlarına yönelik keyfi davranışlarını sorgulanma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca cemiyet, bakanlar kurulundan bu kararların iptalini ve "ağızları susturan kararlar" çıkarılmasının sona erdirilmesini istedi.

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