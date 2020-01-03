Irak'ta büyük suikast... ABD, İranlı general Kasım Süleymani'yi vurdu

Akşam saatlerinde Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen füze saldırısı sonrasında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.







Irak devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Kasım Süleymani ile Haşd Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda araçlarını hedef alan bir füze saldırısı sonucu öldü" denildi.





Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.





Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.





İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.





'Önce füze, sonra helikopter saldırısı'





Al Mayadeen kanalının aktardığına göre, Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına ilk olarak Katyuşa füzeleriyle 'sahte' bir saldırı gerçekleştirildi.





Süleymani ve el-Mühendis'in yaşamını yitirdiği saldırıdan ise ABD'ye ait helikopterler sorumluydu.





'ABD ve İsrail sorumlu'





Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed el-Esadi, yaptığı açıklamada "Kasım Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesinden düşman ABD ve İsrail sorumlu" ifadelerini kullandı.





Pentagon doğruladı







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ise Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.





Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır" ifadeleri kullanıldı.





'Trump tarafından onaylanmıştı'





Newsweek gazetesine konuşan bir yetkili, söz konusu saldırının ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığı bilgisini verdi.





İran Devrim Muhafızları da doğruladı





Reuters'ın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.





Petrol fiyatlarında artış





Yaşananların ardından petrol fiyatları ani bir yükseliş kaydederek yüzde 3 artış gösterdi.





Trump'tan bayrak paylaşımı





Olaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzeriden Amerikan bayrağı paylaştı.





Pentagon'dan açıklama







Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD ordusu Başkan'ın talimatıyla, ABD'nin terör listesindeki Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'yi öldürerek yurtdışındaki ABD personelini koruma yönünde savunma amaçlı kararlı bir eylem gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, Süleymani'nin bölgedeki ABD'li diplomatlara ve görevlilere 'saldırı hazırlığında' olduğu öne sürüldü.





Beyaz Saray'dan açıklama





Süleymani suikastıyla ilgili Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada da "ABD ordusu, bir Yabancı Terör Örgütü olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini yurt dışında korumak için kararlı savunma eylemleri gerçekleştirdi. General Süleymeni, aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikalı diplomatlara ve ordu mensuplarına saldırmak için planlar geliştiriyordu" ifadelerine yer verildi.





'Süleymani'nin cansız bedeninin fotoğrafı yayınlandı' iddiası





Süleymani'nin öldürülmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımların bazılarında da Süleymani'nin cansız bedeninin fotoğrafı olduğu iddia edilen görüntülere yer verildi.





Geçtiğimiz saatlerde çevresinde ABD'ye ait askeri tesislerin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınına 4 füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.





AFP, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini vermişti.





Öte yandan, gerçekleştirilen saldırının ardından ABD askeri kuvvetlerinin 'alarm durumuna geçirildiği' belirtildi.





Pompeo: Iraklılar özgürlükleri için sokaklarda dans ediyor





Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'ta düzenlenen sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor, General Süleymani'nin artık olmadığı için müteşekkirler" ifadelerini kullandı.





'Şiddetin patlak verme riskini artırdı'





ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "Şiddetin patlak vermesi riskini arttırdı" yorumunu yaptı.





Pelosi, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da askeri varlığın arttırılmasına ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair Kongre'nin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.







