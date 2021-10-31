Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ta görev yapan 1 asker şehit oldu! /31 Ekim 2021 18:11

Irak'ta görev yapan 1 asker şehit oldu!

Kahramanmaraş Valiliği, Kuzey Irak’ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin şehit olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Kuzey Irak’ın Dalya üst bölgesinin 2’nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 


Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçemiz nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun'' denildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı. 

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak'ta görev yapan 1 asker şehit oldu! Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:30