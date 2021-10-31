Irak'ta görev yapan 1 asker şehit oldu!

Kuzey Irak’ın Dalya üst bölgesinin 2’nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.









Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Kuzey Irak'ta görev yapan Andırın ilçemiz nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun'' denildi.





ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.





7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.