Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı /02 Ekim 2019 21:13

Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin ikinci gününde en az beş kişi hayatını kaybetti. Irak'ta dünkü protestolarda da iki kişi ölmüştü.

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İçişileri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarını aktaran Reuters, Bağdat'taki protestolarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Associated Press'e konuşan Iraklı güvenlik ve sağlık yetkilileri ise Bağdat'taki ölü sayısını iki olarak duyurdu. Yetkililer, Bağdat'taki ölümlerin, Tayyaran ve El Hilani meydanlarında güvenlik güçlerinin protestocuların üzerine ateş açması üzerine gerçekleştiğini belirtti. Iraklı yetkililer, çatışmalarda 82 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerden biri polis

AFP'ye konuşan bir sağlık yetkilisi, Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde de beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Dikar vilayetinin sağlık biriminin başında bulunan Abdulhuseyin el Caberi, ölenlerden birinin polis olduğunu ifade etti. Aynı yetkili, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki olaylarda 11 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtmişti.

Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Bağdat ve Nasıriye'nin yanı sıra Necef ve Basra kentleri de protestolara sahne oldu.

Bağdat ve Nasıriye'de Salı günü düzenlenen gösterilerde de can kaybı yaşanmıştı. Olaylarda iki kişi ölürken 200'den fazla kişi de yaralamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Salı gecesi yaptığı açıklamada, olaylarda kan dökülmesini kınayarak "itidal ve kanunlara saygı" çağrısında bulunmuştu. Salih "Barışçıl protesto, vatandaşların anayasal hakkıdır" demişti.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert da Iraklıların protesto hakkına vurgu yaparken yaşanan şiddet olaylarından duyduğunu endişeyi ifade etmişti. Hennis-Plasschaert, Iraklı makamları "protestolar karşısında itidalli hareket etmeye ve barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya" davet etmişti.
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