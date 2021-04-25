Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ta hastane faciası: Çıkan yangında 82 kişi öldü /25 Nisan 2021 13:12

Irak'ta hastane faciası: Çıkan yangında 82 kişi öldü

Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

SHABER3.COM

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi. Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Başbakan Başbakan Mustafa el-Kazımi ülkede üç günlük yas ilan etti ve hastanenin başhekimi de içinde olmak üzere Bağdat'taki üst düzey sağlık yöneticilerini görevden aldı.

Mustafa el-Kazımi yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Bu arada Irak Parlamentosu ise hastane faciasıyla ilgili acil oturum düzenleme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın, çevre bölgelerden gelen onlarca sivil vatandaşın da katkısıyla söndürüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’taki Hatip Hastanesi’nde meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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