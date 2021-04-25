Irak'ta hastane faciası: Çıkan yangında 82 kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.





İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.





Mihanne, "Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi. Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.





Başbakan Başbakan Mustafa el-Kazımi ülkede üç günlük yas ilan etti ve hastanenin başhekimi de içinde olmak üzere Bağdat'taki üst düzey sağlık yöneticilerini görevden aldı.





Mustafa el-Kazımi yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.



