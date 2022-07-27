Irak'ta Sadr yanlıları Meclisi bastı

Irak'ta İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Bağdat Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.





Burada toplanan öfkeli kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmaya çalıştı. Bu esnada güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan kalabalık beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Irak Meclis Binası'na ulaşmayı başardığı kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi. Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.