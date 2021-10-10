Irak'ta seçim öncesi sınır kapatıldı

Ülkede yolsuzluklara, alt yapı hizmetlerindeki eksikliklere de tepkiyle alevlenen 2019’daki kitlesel protestoların ardından Adil Abdülmehdi liderliğindeki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.







Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el Kazımi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim’de yapılması kararını almıştı. Kazımi, ABD ile İran hattında denge siyaseti yürütme politikası izlemişti.





Seçime 109 siyasi parti, 21 koalisyon ve bağımsız adaylardan oluşan toplam 3 bin 249 adayın katılacağı duyuruldu. 329 sandalyeli Irak meclisi için en son Mayıs 2018’de seçim yapılmıştı. Yeni seçim yasası uyarınca ülkenin 18 eyaleti 83 seçim bölgesine dönüştürüldü. Dokuz sandalye ülkedeki dini ve etnik azınlık kotasına ayrıldı. Seçim çerçevesinde ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Dün tüm sınırların kapatılacağı duyuruldu. Irak Sivil Havacılık Kurumu, Bağdat, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Uçuşların yarın sabah yeniden başlayacağı kaydedildi. BM, Bağdat, Basra, Kerkük, Musul, Erbil’de 877 yabancı ve yerli gözlemcinin seçimleri izleyeceğini duyurmuştu.





KOALİSYONLAR MÜCADELESİ





AA’nın haberine göre, eski Bakan ve İran’a yakın Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu en büyük Şii siyasi güç olarak seçime katılırken eski başbakanlardan Nuri Maliki’nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu da seçimlerde yarışa giren diğer bir Şii yapı. Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim ve eski Başbakan Haydar İbadi liderliğinde kurulan “Ulusal Devlet Güçleri” adlı koalisyon da üçüncü Şii siyasi yapı olarak seçimlerde boy gösteriyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’a bağlı “Sadr Grubu” adlı seçim bloku da seçimlere katılan diğer büyük Şii grup olarak biliniyor. Sünniler ise iki büyük ayrı seçim koalisyonuyla seçimlere hazırlandı. Bunların ilki Meclis Başkanı





Muhammed Halbusi’nin başında olduğu Takaddum (İlerlemek) Koalisyonu, diğeri de Sünni iş insanı ve siyasetçi Hamis Hançer’in liderliğini yaptığı Azim Koalisyonu. Kürdistan Demokrat Partisi tek başına seçime girerken, Kürdistan Yurtseverler Birliği ise Goran Hareketi ile ittifak oluşturdu. Türkmenler de, Kerkük’te ilk defa tüm siyasi partilerin katılımıyla tek seçim ittifakıyla yer alıyor.





GAZETECİ KAYIP





Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Alman DW televizyon kanalı muhabiri Ali Abduzzahra’dan 2 gündür haber alınamadığı bildirildi. Ülkedeki azınlıklar üzerine çalışmaları olan Abduzzahra’nın kaçırıldığı iddia edildi.