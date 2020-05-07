Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ta yeni hükümet kuruldu /07 Mayıs 2020 11:12

Irak'ta yeni hükümet kuruldu

Irak'ta altı aylık sürecin ardından yeni hükümet belirlendi. Irak'ın yeni başbakanı Mustafa el Hadimi oldu.

Irak'ta yeni hükümet kuruldu

Irak Meclisi, altı ay aradan sonra kurulan yeni hükümete onay verdi.
Yeni hükümetin başbakanı, istihbarat şefi ve eski gazeteci olan Mustafa el Hadimi oldu. Bazı bakan adaylarına onay verilmemesi nedeniyle hükümet, göreve eksik kadroyla başlayacak.

Mevcut hükümette, içişleri, savunma, maliye ve elektrik bakanları meclis tarafından onaylanırken, petrol ve dışişleri bakanlığı adayları konusunda partiler arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Hadimi, Irak'ta Covid-19 pandemisiyle mücadeleye öncelik vereceklerini belirtti.

Iraklı yetkililer, Hadimi hükümetinin ABD ve İran arasında denge politikası yürütebileceğine inanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mike Pompeo'nun Hadimi'yi arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Açıklamada, Washington'un yeni hükümetin kurulmasıyla  Irak'ın İran yaptırımlarından muafiyetini 120 gün daha uzatacağı belirtildi.

Eski başbakan Adil Abdülmehdi, ülkedeki protestoların ardından görevinden istifa etmişti.
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