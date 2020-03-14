Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki ABD üssü üç günde ikinci kez vuruldu /14 Mart 2020 14:39

Irak'taki ABD üssü üç günde ikinci kez vuruldu

Irak'ta, Amerikan, İngiliz ve Alman askerlerinin de kullandığı Taci Üssü, son üç günde ikinci kez saldırıya uğradı. Saldırıda iki kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor.

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Taci Askeri Üssü’ne son üç günde ikinci füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Iraklı haber sitesi Alsumaria News’in, emniyet birimlerine dayandırdığı haberine göre saldırıda üsse 11 adet katyuşa füzesi isabet etti. Amerikan ordusu tarafından kullanılan Taci Üssü’nde İngiliz ve Alman askerleri de görev yapıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre aynı üs üç gün önce yine saldırıya uğramış ve 18 katyuşa füzesi ile vurulan askeri tesiste iki Amerikan ve bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Söz konusu saldırının ardından Amerikan güçleri İran yanlısı milislere karşı operasyon düzenlemiş ve bu operasyonda en az altı kişinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Cumartesi günü düzenlenen saldırının ardında da İran tarafından desteklendiği öne sürülen Kataib Hizbullah grubunun olduğu üzerine duruluyor.

Taci Üssü’nde görev yapan yabancı askerler, IŞİD’e karşı mücadele veren Irak ordusunu destekliyor. Ancak bölgede etkili olan İran yanlısı milisler ve gruplar, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesini talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak'taki ABD üssü üç günde ikinci kez vuruldu Sonraki Haber >>

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:43