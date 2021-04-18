Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi /18 Nisan 2021 20:59

Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Balad Hava Üssü'ne 5 roketle saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Balad Hava Üssü'ne roket saldırısı düzenlendi. Irak güvenlik güçlerince yapılan açıklamada üssün 5 roketle hedef alındığı belirtildi.

Roketlerin ABD'li "güvenlik" şirketleri çalışanlarına ev sahipliği yapan bölgeye isabet ettiği belirtildi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Balad Hava Üssü'ne bu ayın başında 2 roketle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmemişti. Şubat ayı sonunda ise 3 roketle hedef alınan üsteki personelden 2'sinin yaralandığı duyurulmuştu.
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