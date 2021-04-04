Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki ABD üssünün yakınına iki koket düştü /04 Nisan 2021 17:51

Irak'taki ABD üssünün yakınına iki koket düştü

Irak'ta ABD askerlerinin yer aldığı üssün yakınındaki kırsal alana iki roket düştüğü belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad hava üssü yakınındaki kırsal alana iki roketin düştüğü bildirildi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad hava üssü yakınındaki kırsal alana iki roketin düştüğü bildirildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırının hedefinin Balad hava üssü olduğunu, ancak roketlerin kısa düşerek üssün güney doğusundaki El Bu Asi köyüne düştüğünü söyledi.

Saldırı sonucunda bir kayıp yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Balad hava üssü, Irak başkenti Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyine bulunuyor. 20 Şubat'ta söz konusu bölgeye benzer bir saldırıda iki personel yaralanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak'taki ABD üssünün yakınına iki koket düştü Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:11:40