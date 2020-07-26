Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki askeri üste patlama /26 Temmuz 2020 20:43

Irak'taki askeri üste patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Sakar Askeri Üssü'nde bir patlama meydana geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi.

Üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu.

Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.
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