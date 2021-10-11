Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki erken seçimlerde büyük hayal kırıklığı /11 Ekim 2021 09:16

Irak'taki erken seçimlerde büyük hayal kırıklığı

Irak'ta düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemi biterken, katılımın rekor oranda düşerek yüzde 19 civarında kaldması büyük hayal kırıklığına sebep oldu.

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Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07:00'de açılan seçim sandıkları saat 18:00'de kapandı. Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.

Al Jazeera haber kanalı katılımın rekor oranda düşük olduğunu ve gün ortasında yüzde 19'da kaldığını açıkladı. The Guardian ise seçime katılımın yüzde 25 olduğunu yazdı ancak kaynak göstermedi. 2018'deki genel seçimlere katılım 44.5 olarak gerçekleşmişti.

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"İnsanlar bıkmaya başladı, 18 yıldır bir değişiklik yok"
Eski hükümet iktisat danışmanı Mazin el Aşaikir düşük katılımın hükümetin meşruiyetini etkileyeceğini belirterek, "Belki de katılım yüzde 20'de kalacak. Sonuçlara saygı duymak zorundayız ancak halk 18 yıldır sandığa gidiyor ve ülke yönetiminde bir değişiklik yok, insanlar bıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor. 40 milyon nüfuslu ülkede, 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Yaklaşık 900 yabancı gözlemci tarafından takip edilen seçimlerde, 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 milletvekili adayı yarıştı.


Bağdat yönetimi, yolsuzluk, rüşvet ve kötü yönetim sebebiyle Ekim 2019'da patlak veren gösterilerin ardından erken genel seçim kararı almıştı.
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