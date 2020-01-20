Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti /20 Ocak 2020 19:43

Irak'taki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

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Irak'ta Pazartesi günkü hükümet karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesi üzerine ikisi polis dört kişi yaşamını yitirdi. Başta başkent Bağdat olmak üzere farklı kentlerdeki protestolarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışma sonucu onlarca kişi de yaralandı. Polisin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler bir kaç haftalık aranın ardından yeniden başladı.

Sağlık ekipleri ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Bağdat'ın Tayaran Meyda'nında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden göstericilerden biri polis kurşunlarına, diğeri ise göz yaşartıcı gaz kapsülüne hedef oldu. Protestoya katılan kalabalıktaki bazı göstericiler polise motolof kokteyli ve taşla saldırdı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 14 polis yaralandı. Bağdat polisi göstericilerin kapattığı ana yolların yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

Sağlık ekipleri ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Bağdat'ın Tayaran Meyda'nında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden göstericilerden biri polis kurşunlarına, diğeri ise göz yaşartıcı gaz kapsülüne hedef oldu. Protestoya katılan kalabalıktaki bazı göstericiler polise motolof kokteyli ve taşla saldırdı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 14 polis yaralandı. Bağdat polisi göstericilerin kapattığı ana yolların yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

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