Irak'taki olaylar sürerken bir de istifa haberi geldi

Irak’da ölü sayısı 105’i bulurken başkent Bağdat’ın valisi isitfa etti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Bağdat’ta salı gününden beri devam eden eylemlerin ardından Bağat valisi Felah el-Cezairi istifa etti.





Bağdat İl Meclisi’nde, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.





Ülkede 1 Ekim’den beri devam eden eylemlerde en az 105 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.





Eylemlerin temelinde ülkedeki genç işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebepler bulunuyor. Güvenlik güçleri eylemlere müdahale ederken plastik mermi ve gaz kapsülünün yanı sıra gerçek mermi de kullanıyor.