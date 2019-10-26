Samanyolu Haber /Dünya / Irak'taki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 oldu /26 Ekim 2019 19:18

Irak'taki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 oldu

Irak'ta bir süredir devam eden halk gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

SHABER3.COM

Irak’ta önceki gün tekrardan başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin 2. gününde ölenlerin sayısı 40’ı aşarken, Bağdat’ta bugün 25 kişi daha yaralandı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği güney illerinin bazılarına asker sevkiyatı yapıldı.

Başkent Bağdat’ta hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden ve Cumhuriyet köprüsü üzerindeki barikatı aşmaya çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu en 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları çok sayıda protestocunun güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve gaz bombası kullanması sonucu yaralandığını ifade etti.
Ülkenin güneyindeki Misan ilinde Asaib Ehlihak Hareketi yöneticilerinden birisinin kardeşiyle protestocular tarafından öldürülmesi ardından kente asker sevkiyatı yapıldı.

Kentte 6 saat süren çatışma sonrası protestocular Efiya Hareketi’nin binasını ateşe verdi. Yaşanan şiddet olaylarının ardından kentte yarından itibaren ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan, Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için şiddete başvurmasını kınayarak, ülkede cereyan eden şiddet olaylarında can kayıpları haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.
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