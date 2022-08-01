Irak'taki tarihi protestolar 3. gününe girdi

Irak'ta yapılan seçimler sonrasında yönetim mekanızmasının oluşturulamamasının ardından büyük bir kriz patlak verdi.





Mukteda Sadr destekçilierinin taleplerini kabul ettirebilmek adına meclisi basmaları sonrasında olayların devam ettiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Irak'taki Sadr destekçileri, başkent Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’deki protestolarının üçüncü gününde. Irak'taki Sadr destekçileri, başkent Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’deki protestolarının üçüncü gününde.

MUKTEDA ES-SADR'DAN AÇIKLAMA





Erken seçim, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin yargılanması ve yargı yönetiminin değiştirilmesini isteyen Sadr yanlıları, Yeşil Bölge’yi çevreleyen beton bariyerleri yıkmış ve girdikleri Meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.Protestocular, "oylama" yaparak Sadr'ı Irak’ın "mutlak yöneticisi ve hakimi" olarak ilan etti.Uluslararası bölge adı da verilen Yeşil Bölge’yi koruyan askerler ise protestoculara müdahale etmeksizin nöbetlerini sürdürüyor.Sadr yanlısı protestocuların da güvenlik güçleriyle sürtüşmeme talimatı aldığı ifade ediliyor.Protestocular talepleri yerine getirilene kadar Yeşil Bölge’yi terk etmeyeceklerini belirtiyor.Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada güvenlik güçlerini, Haşdi Şabi ve aşiret mensuplarını, Yeşil Bölge’de düzenlenen oturma eylemine katılmaya çağırmıştı.Şii dini ve siyasi lider Sadr, konuşmasında ayrıca Anayasa'nın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesini istemişti.Sadr, Rûdaw'ın aktardığına göre, protestoları "ilk aşamada Yeşil Bölge'yi özgürleştiren, kendiliğinden, barışçıl bir devrim" olarak nitelendirdi, güvenlik güçlerine ve halka destek çağrısı yaptı.Sadr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, protestoların, "adaletsizlik, terör ve yolsuzluk ateşi altında kalan tüm Iraklılar için altın bir fırsat" olduğunu, "bazılarının iddia ettiği gibi protestocuların sadece kendisini destekleyenlerden oluşmadığını" savundu."Boyun eğmeyi reddeden ve reformu savunan tüm halk kesimlerini, bayrağım veya liderim altında değil, Irak bayrağı ve halkın kararı altında toplanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanan Mukteda es-Sadr, "2016'da kaçırılan altın fırsatın bu defa kaçırılmaması gerektiğini" söylemişti.