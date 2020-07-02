Irak'tan altın ithalatında ilginç artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ithalatın geçen yıla kıyasla yüzde 27,8 oranında azaldığı mayıs ayında Irak’tan yapılan ithalat artışı dikkati çekti.





Geçen yıl ocak-mayıs döneminde Irak’tan 273 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Bu yıl bu tutar yüzde 779 artışla 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.





2020 yılının ilk 5 ayında bu ülkeden yapılan ithalat 2 milyar 400 milyon dolarla henüz şimdiden geçen yılı geçti.





ALTIN İTHALATI 16 KAT ARTTI





TÜİK verilerine göre ithalata konu olan 99 ürün grubu (fasıl) listeleniyor. Ürün gruplarının 98'inde dikkati çekecek kadar yüksek bir değişim müşahede edilmedi.





Ancak “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, metal paralar” adı verilen ürün grubunun ithalatı Irak’tan yapılan ithalat artışının içeriğini gözler önüne seriyor.





Söz konusu fasılda ticarete konu olan malın çoğunluğunu "altın" teşkil ediyor. Geçen yıl bu fasılda Irak’tan yapılan ithalat 148 milyon 699 bin dolar olarak kaydedilmişti.





İTHALATIN YÜZDE 97'Sİ ALTIN





2020 yılının aynı döneminde söz konusu tutar 2 milyar 331 milyon 111 bin dolara yükseldi. Geçen yıla kıyasla Irak’tan yapılan “altın” ithalatı 16 katına çıkmış doldu.





Bir başka ifadeyle Irak’tan yapılan 2 milyar 400 milyon dolarlık ithalatın yüzde 97’sini altın ithalatı teşkil etti.



