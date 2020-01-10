Samanyolu Haber /Dünya / Irak'tan Amerika'ya mesaj /10 Ocak 2020 16:28

Irak'tan Amerika'ya mesaj

İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başşehri Bağdat'ta Amerikan askerleri tarafından öldürülmesi ile bölgede tansiyon yükseldi. Şiilerin ağırlıkta olduğu Bağdat hükümeti Amerika'ya "askerlerin Irak'tan nasıl tahliye edileceğine" dair plan beklediklerini iletti.

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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl tahliye edileceğini tespit etmek üzere bir heyet göndermesini talep etti. 

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya telefonda bildirdi. 

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ İPLERİ GERDİ

Irak lideri, Pompeo'dan Irak parlamentosunun talebini yerine getirip, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir delegasyon göndermesini de talep etti.

Başbakan Abdülmehdi, ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.
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