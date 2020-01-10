Irak'tan Amerika'ya mesaj

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl tahliye edileceğini tespit etmek üzere bir heyet göndermesini talep etti.





Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya telefonda bildirdi.





KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ İPLERİ GERDİ





Irak lideri, Pompeo'dan Irak parlamentosunun talebini yerine getirip, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir delegasyon göndermesini de talep etti.





Başbakan Abdülmehdi, ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.