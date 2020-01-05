Samanyolu Haber /Dünya / Irak'tan kritik Amerika kararı /05 Ocak 2020 18:03

Irak'tan kritik Amerika kararı

Irak Meclisi bugün kritik bir karar verecek. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin de hazır bulunduğu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınıyor. Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi.Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

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Irak Meclisi, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce “Amerika’ya hayır” ve “Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı” sloganları attı. 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin de hazır bulunduğu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınıyor.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN IRAK'TAN ÇIKARILMASI KARAR ALINACAK" İDDİASI

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta suikast sonucu öldürülmesi sebebiyle Irak Meclisi'nin ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

329 sandalyeli Irak Meclisindeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edildi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMANİ MESAJ ULAŞTIRMAYI PLANLIYORDU"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yaptığı açıklamalar şöyle: "O gün öldürülmeseydi Süleymani ile görüşecektik. Süleymani bir Suudi Arabistanlıya İran'ın mesajını teslim etmeyi planlıyordu. Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi siyasi bir suikasttır. Meclisi acilen Irak'taki yabancı askerlerin varlığı konusunda tedbir almaya davet ediyorum."
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