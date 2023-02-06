Irak'tan petrol akışı askıya alındı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Maraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye petrol akışının önlem olarak durdurulduğunu açıkladı. Rûdaw'da yer alan habere göre, IKBY Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye yapılan petrol akışının askıya alındığı açıklandı.







Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla; Kürdistan Bölgesi-Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır.