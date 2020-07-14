Irak'tan sert tepki

Irak Parlamentosu Savunma ve Asayiş Kurulu, Türkiye’nin “güvenlik” antlaşmasını ihlal ettiğini ve 15 kilometreye kadar Irak topraklarını işgal ettiğini savundu. Irak Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye’nin saldırılarına karşı bir dizi sert önlem almaya hazırlandıklarını duyurdu.







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak Kürdistan toprakları içerisinde bulunan Heftanîn’e 16 Haziran’da binlerce askerin katılımı ile operasyon başlatıldı. TSK’nin hem karadan hem de havadan saldırılarına karşı Kürdistan Bölgesi’nin bütün kentlerinde protesto eylemleri düzenlenirken, Irak hükümeti de sık sık yaptığı açıklamalarla operasyona tepki gösterdi.





‘TÜRKİYE ESKİ SINIRLARA ÇEKİLSİN’





Irak Parlamentosu Savunma ve Asayiş Kurulu Başkanı Mihemed Reza El Heyder Irak Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Türkiye’nin “güvenlik” antlaşmasını ihlal ettiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin 15 kilometreye kadar Irak topraklarını işgal ettiğini belirtti. Heyder, Türkiye’nin, kendileri ile daha önce imzaladığı “güvenlik” anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak, “Irak, başka ülkelerin, topraklarına havadan ve karadan girmesini kabul etmiyor. Türkiye, Irak’ta işgal ettiği alanları her geçen gün artırıyor. Irak hükümetinin, Türkiye’nin bu girişimlerini bir çözüme kavuşturmalıdır. Eski ‘güvenlik’ anlaşmasına göre Türkiye Irak topraklarında 5 ile 7 kilometreye kadar derinliğe inebilir. Fakat Türkiye 15 kilometreye kadar Irak topraklarına girmiş durumda. Bu ‘güvenlik’ anlaşmasının ihlalidir” dedi.





IRAK DIŞİŞLERİ: ALTERNATİF KARARLARI UYGULAYACAĞIZ





Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehmed Sehaf ise, Erebiye Hedes Kanalı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’nin saldırılarına karşı bir dizi sert önlem almaya hazırlandıklarını duyurdu. Sehaf, var olan sorunları diplomasi ile çözmek istediklerini söyleyerek, “Irak, Türkiye’nin saldırılarına karşı sert önlemler almaya hazırlanıyor. Ama Irak, Türkiye ile asayiş ve barış içinde yaşamak istiyor. Eğer, bu saldırılar karşısında başka çaremiz kalmazsa, ilerleyen süreçte alternatif kararları uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.