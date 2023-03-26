Samanyolu Haber /Gündem / Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı durdu /26 Mart 2023 01:06

Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı durdu

Irak, Kuzey Irak Kürt bölgesinden Türkiye’ye petrol sevkiyatını durdurdu. Bir sektör yetkilisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, konuyla alakalı Irak hükümetinin Türkiye’yle arasındaki anlaşmazlığa dair uzun süredir devam eden bir davayı kazandığını söyledi.

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Bağdat yönetimi, Türkiye’nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle yaptığı sözleşmenin Irak hükümetiyle arasındaki anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle yaptığı sözleşmyle bölgeden Ceyhan limanına petrol sevkiyatı gerçekleştiriyordu. Bağdat yönetimi bölgesel yönetimin yaptığı petrol satışının Irak anayasasına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını ifade ediyordu. Hattan günde 450 bin varil petrol akışı sağlanıyordu ancak sevkiyat an itibariyle durduruldu.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Irak’ın başvurusu lehine karar verdiğini ve Kuzey Irak’ın Bağdat’tan izin almadan Türkiye’ye yaptığı satışın durdurulmasına hükmettiğini söyledi. Aynı kaynak Türkiye’nin daha önce tahkim mahkemesinin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini de iletti.

Reuters haber ajansı, Türk yetkililerin Kuzey Irak’tan gelen petrolün Ceyhan’dan gemilere yüklenmeyeceğine dair yazılı bir doküman verdiklerini de öne sürdü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Iraklı yetkililer Kerkük-Ceyhan boru hattından 370 bin varili Kuzey Irak, 75 bin varili de Irak petrol olmak üzere yaklaşık günlük 450 bin varillik sevkiyatın durdurulduğunu belirtti.

Iraklı bir diğer yetkili de konuyla ilgili olarak bu hafta Irak’tan bir delegasyonun Türkiye’yi ziyaret ederek enerji bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağını söyledi. Görüşmede Kuzey Irak petrolünün tahkim mahkemesi kararı doğrultusunda Türkiye’ye sevkiyatının konusunun masaya yatırılacağı belirtildi.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak’ın başvurusuna dair son duruşmasını 2022 yılının Temmuz ayında yapmıştı. Sevkiyatın durmasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ni mali açıdan zora sokarken Türkiye’yi eksiğini gidermek üzere Rusya ve İran’a yöneltebileceği ifade ediliyor.
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