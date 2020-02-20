Irak'tan virüs önlemi: İran vatandaşlarına kapılarını kapattı

Irak, İran'da ölümcül Koronavirüsün (Covid-19) tespit edilmesi üzerine İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına yasak getirirken, Irak Havayolları İran'a bütün uçuşlarını askıya aldı.





Irak İçişleri Bakanlığı, İran'da Koronavirüsün yayılmasının ardından, İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasını ve Irak vatandaşlarının İran'a gitmesini yasakladı. Irak Sağlık Bakanlığı, hükümetten İran ile bütün sınırlarının kapatılmasını istedi.





Uçuşlar da durduruldu





Irak, Koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında İran'a uçak seyahatlerini de askıya aldı.





Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da yeni Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından 20 Şubat 2020 Perşembe gününden itibaren İran uçak seyahatlerinin ileri bir tarihe kadar askıya alındığını belirterek, söz konusu kararın Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını duyurdu.





Kararın diplomat heyetleri ve İran'da bulunan Irak vatandaşlarını kapsamadığı belirtilen açıklama, “Uçak seferlerinin askıya alma kararının Bağdat ve Necef Havalimanlarını kapsıyor. İran'da bulunan vatandaşlarımızın hepsi sağlık kontrollerinden geçecek” denildi.





Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 126'ya ulaştı





İran'da dün iki kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuş, İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri üç kişide daha virüs tespit edildiğini açıklamıştı. Hayatını kaybedenlerin İran vatandaşı olduğu kaydedilmişti.





Yetkililer tarafından paylaşılan son bilgilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 126'ya ulaştı.