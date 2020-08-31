Samanyolu Haber /Dünya / Irak'tan yeni Türkiye kararı: 1 Ekim'e kadar askıya alındı /31 Ağustos 2020 22:54

Irak'tan yeni Türkiye kararı: 1 Ekim'e kadar askıya alındı

Irak yönetiminin Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim tarihine kadar askıya aldığı ifade edildi.

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Irak, Türkiye’ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim tarihine kadar askıya alındığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim’e kadar askıya alındığı duyuruldu. Açıklamada uçuşların askıya alınma nedeni hakkında bilgi verilmezken, ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının dönüşlerinin ise iki ülkenin diplomatik kanalları aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.

Havacılık Kurumu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine Türkiye uçuşlarının 1 Eylül’e kadar askıya alındığını duyurmuştu.
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