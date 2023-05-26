İran, 2 bin km menzille balistik füze denemesi yaptı

İran, 2 bin kilometre menzile sahip yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.



Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze, başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtıldı.



Akabinde devlet televizyonu, 2 bin km menzilli balistik füzenin geliştirilmiş bir versiyonunun fırlatıldığını belirttiği birkaç saniyelik bir görüntü yayınladı.



Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu yönündeki görüntülere de yer verildi.



Denemenin "başarılı bir şekilde" gerçekleştirildiği aktarıldı.



Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, bin 500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.



Törende konuşan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.



Aştiyani, "İran'ın düşmanlarına mesajımız; ülkeyi ve kazanımlarını savunacağımızdır, dostlarımıza mesajımız ise bölgesel istikrara katkı sağlamayı istediğimizdir." ifadesini kullandı.



Orta Doğu'daki en büyük füze programlarından birine sahip İran, silahlarının bölgedeki ezeli düşmanları İsrail ve ABD'ye ait üslere ulaşabilecek kapasitede olduğunu dile getiriyor.