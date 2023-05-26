Samanyolu Haber /Dünya / İran, 2 bin km menzille balistik füze denemesi yaptı /26 Mayıs 2023 07:21

İran, 2 bin km menzille balistik füze denemesi yaptı

İran silahlı kuvvetleri, 2 bin kilometre menzile sahip Hürremşehr-4 isimli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İran, 2 bin kilometre menzile sahip yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze, başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtıldı.

Akabinde devlet televizyonu, 2 bin km menzilli balistik füzenin geliştirilmiş bir versiyonunun fırlatıldığını belirttiği birkaç saniyelik bir görüntü yayınladı.

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu yönündeki görüntülere de yer verildi.

Denemenin "başarılı bir şekilde" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, bin 500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

Törende konuşan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.

Aştiyani, "İran'ın düşmanlarına mesajımız; ülkeyi ve kazanımlarını savunacağımızdır, dostlarımıza mesajımız ise bölgesel istikrara katkı sağlamayı istediğimizdir." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki en büyük füze programlarından birine sahip İran, silahlarının bölgedeki ezeli düşmanları İsrail ve ABD'ye ait üslere ulaşabilecek kapasitede olduğunu dile getiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran, 2 bin km menzille balistik füze denemesi yaptı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:50:50