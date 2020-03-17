Samanyolu Haber /Dünya / İran 85 bin tutukluyu daha tahliye ediyor, Türkiye'de iktidar çağrılara duyarsız /17 Mart 2020 13:32

İran 85 bin tutukluyu daha tahliye ediyor, Türkiye'de iktidar çağrılara duyarsız

Çin’den sonra koronavirüsün en çok kayba neden olduğu ülkelerden biri olan İran’da, salgına karşı önlem olarak aralarından siyasi tutukluların da bulunduğu yaklaşık 85 bin mahkûm geçici olarak serbest bırakıldı.

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İran’da Yargı Erki Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına 85 bin mahkûmu geçici olarak serbest bıraktıklarını duyurdu.

İsmaili’nin verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında siyasi mahkûmlar da bulunuyor, serbest bırakılanların yarısını da güvenlik bağlantılı kişiler oluşturuyor. Mahkûmların ne zaman döneceğine dair bilgi ise verilmedi.

İsmaili, “Cezaevlerinde salgına karşı koymak için önlemler de alındı” dedi.

İran’da aşırı kalabalık cezaevlerinin hastalık yuvası olduğu konusunda uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta hükümete tüm siyasi tutukların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

İran daha önce de yaklaşık 70 bin mahkûmun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İran’da salgın nedeniyle 853 kişi yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 14 bin 991’e yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ CEZAEVLERİ CADI AVI KURBANLARIYLA DOLU ANCAK AKP ÇAĞRILARA DUYARSIZ

Cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık 100 bin aşıldığı Türkiye'de ise mevcut hükümet bu konuda yapılan çağrılara duyarsız. Özellikle cadı avı kurbanı siyasi tutukluların kalabalık koğuşlarda hijyen koşullarından uzak şekilde tutulduğu Türkiye'de cezaevi nüfusu 300 bine yaklaşmış durumda. Sözde virüsle mücadele kapsamında görüş yasağı getirilen tutuklu ve hükümlülerin cezaevi personeliyle teması kesilmediği için riskin büyük olduğu belirtiliyor.
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