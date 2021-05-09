Samanyolu Haber /Gündem / İran ABD ile temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı /09 Mayıs 2021 10:13

İran ABD ile temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik temel ve ana yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.

SHABER3.COM

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu.

İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması dışında bir seçeneğin olmadığını söyleyen Ruhani, “ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme dışında bir seçenekleri yok” dedi. Ruhani, ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Ana ve temel yaptırımların kaldırılması konusunda ABD anlaştık. Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran ABD ile temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:50