Samanyolu Haber /Gündem / İran, ABD’yi önceden uyardı mı? /09 Ocak 2020 11:14

İran, ABD’yi önceden uyardı mı?

İran Devrim Muhafızları, Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu 2 üsse 22 füze ile saldırı düzenledi. Saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. 102un üzerinde füzenin ibaet ettiği üslerde can kaybı yaşanmaması bazı soru işaretlerini gündem getirdi.

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam alacağını açıklayan Tahran yönetimi, Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi.

Irak ordusu, Anbar vilayetindeki Ayn el Esd hava üssüne 17, Erbil’e ise 5 füze atıldığını, füze saldırılarında ölen askerinin olmadığını açıkladı.

ABD savunma Bakanlığı Pentagon’dan bir yetkili ise Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, İran’ın toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenlediğini söyledi

Amerikalı yetkili, 10 füzenin Irak’taki Ayn el Esad Hava Üssü’nü ve birinin de kuzey Irak’taki Erbil’de bir hedefi vurduğunu belirtti. 4 füzenin ise hedefi kaçırdığı kaydedildi.

İRAN ÖZELLİKLE CAN KAYBI YAŞANMASINDAN KAÇINDI
Amerikalı askeri yetkililerin çoğu İran’ın can kaybının yaşanmasından özellikle kaçındığını düşünüyor.

CNN televizyonunun muhabiri Jake Tapper, ismini vermediği bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi ile yaptığı konuşmanın detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

EN AZ ZARAR, EN GÜÇLÜ UYARI
ABD Savunma Bakanlığı CNN muhabirine, pek çok Amerikalı askeri yetkilinin İran’ın Irak’taki hedeflerini seçerken can kaybının yaşanmamasına dikkat ettiğini düşündüklerini söyledi: “Dikkatli seçilmiş hedefler, en az zarar, en güçlü uyarı/etki.”

İRAN, ÖNCEDEN Mİ UYARDI?
Bu konuda bir başka iddia ise İran üzerine araştırmalar yapan ve kitaplar yazan yazar Ali Alfoneh’ten geldi.

Alfoneh, “Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İran füze saldırısından tam olarak 4 saat önce, ABD El-Assad Üssü’nün Komutanını füzelerin zamanı ve nereyi vuracağı konusunda uyarmış. Bu, Tahran’ın can kayıplarını önleme konusundaki niyetini ABD’ye bildirmek istediğini gösteriyor. Sorumlu davranış.”

Avusturya merkezli ‘Avrupa ve Güvenlik Politikaları’ isimli think-thank kuruluşunun Orta Doğu araştırmacısı Michael Tanchum da Alfonseh’in tweetini retweet ederek, İran’ın ABD’yi 4 saat veya daha öncesinde uyarmış olabileceğini belirtti.

Bu durumu hem İran rejimi hem de Trump Yönetimi açısından kazan-kazan olarak yorumlayan analistler var.

Eğer İran’ın gerçekten ABD’ye bir karşılık vermek, canını yakmak ve caydırmak istiyorsa askeri strateji açısından ya nükleer tesisleri ya da petrol ve doğalgaz üretim tesislerini vurması gerektiğini belirtiyorlar.
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