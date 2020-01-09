İran, ABD’yi önceden uyardı mı?

Alfoneh, “Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İran füze saldırısından tam olarak 4 saat önce, ABD El-Assad Üssü’nün Komutanını füzelerin zamanı ve nereyi vuracağı konusunda uyarmış. Bu, Tahran’ın can kayıplarını önleme konusundaki niyetini ABD’ye bildirmek istediğini gösteriyor. Sorumlu davranış.”

Avusturya merkezli ‘Avrupa ve Güvenlik Politikaları’ isimli think-thank kuruluşunun Orta Doğu araştırmacısı Michael Tanchum da Alfonseh’in tweetini retweet ederek, İran’ın ABD’yi 4 saat veya daha öncesinde uyarmış olabileceğini belirtti.

Bu durumu hem İran rejimi hem de Trump Yönetimi açısından kazan-kazan olarak yorumlayan analistler var.





Eğer İran’ın gerçekten ABD’ye bir karşılık vermek, canını yakmak ve caydırmak istiyorsa askeri strateji açısından ya nükleer tesisleri ya da petrol ve doğalgaz üretim tesislerini vurması gerektiğini belirtiyorlar.