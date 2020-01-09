İran ABD'yi bir kez daha mı vuracak?

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Iraki, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasına ilişkin konuştu.





Tasnim haber ajansının aktardığına göre, Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır" açıklamasında bulundu.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade de, "Irak'ta ABD üslerine saldırı, bölgede geniş çaplı operasyonun yalnızca bir başlangıcıydı" dedi.





Üslere saldırı sırasında ABD uçakları ve İHA sistemlerine siber saldırı da gerçekleştirildiğini belirten Hacızade, "yüzlerce füzenin ateşlenmeye hazır bir şekilde bekletildiğini" sözlerine ekledi.





'ÖLDÜRMEYİ AMAÇLAMADIK'





Hacızade, saldırıda kimseyi öldürmeyi amaçlamadıklarını, amaçlarının ABD’nin askeri teçhizatına zarar vermek olduğunu söyledi.





Hacızade “Bu operasyonda kimseyi öldürmeyi amaçlamadık. Ancak onlarca kişi öldü ve yaralandı” dedi. Hacızade Irak’taki ABD üslerine 13 füze attıklarını açıkladı.





ABD Başkanı Donald Trump, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında, İran'ın saldırılarında hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylemiş ve saldırılara karşılık yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.





Trump, "İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı" demişti.