İran, Afganistan'a yakıt ihracatını yeniden başlattı

İran'ın, komşusu Afganistan'a yakıt ihracatına Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra yeniden başladığı açıkladı. İran'ın Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracat Sendikası, Taliban'dan gelen talep üzerine Afganistan'a benzin ve motorin ihracatının birkaç gün önce yeniden başladığını duyurdu.







Sendika sözcüsü Hamid Hosseini, Reuters ajansına Tahran'dan yaptığı açıklamada, "Taliban İran'a, 'Petrol ürünleri ihracatına yenide başlayabilirsiniz' denilen mesajlar gönderdi" dedi.





Hosseini, bazı İranlı tüccarların güvenlik nedeniyle kaygı yaşadığını, bununla birlikte İran'dan ihracatın birkaç gün önce yeniden başladığını söyledi. Hosseini, Taliban'ın İran'dan alınan yakıt üzerindeki gümrük vergisini de yüzde 70 oranında düşürdüğünü belirtti.