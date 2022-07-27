İran ajanları için adam kaçıran savcı

Gazeteci Timur Soykan, Halk TV'de ekrana gelen 'Kayda Geçsin' programında İran ajanları için adam kaçıran savcıya ilişkin, "Bütün bu çürümenin yarattığı insan portreleri bunlar. Bir suç örgütü liderinin savcı olacağını söyleseniz ben eskiden çok şaşırırdım. Böyle bir yozlaşma hayal edilenin ötesinde" ifadelerini kullandı.







Soykan'ın programda yaptığı değerlendirmelerden satırbaşları şöyle:





"Davut Yılmaz diye bir savcı var. Savcı suç örgütü yönetiyor. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli. MİT şunu tespit ediyor. Bir ekip var. İranlı, İran'a muhalif olan isimler Türkiye'de kaçırılıyor, kaçırılmak isteniyor. Bunun üzerine MİT takibe alıyor kaçırma olaylarını yapan ekibi. Bir bakıyorlar savcı Davut Yılmaz Anadolu Adliyesi'ndeki odasında İranlı ajanlarla buluşuyor. İranlı ajanlardan bir liste veriliyor. İhsan Sağlam ve ortağı bir şebeke oluşturuyorlar. İran'ın ve İranlı ajanların kendilerinden istediği - iddianameye göre- kişileri kaçırmaya çalışıyorlar.





Davut Yılmaz, UYAP sisteminden bu kişilerin nerede barındığını öğreniyor. Birisi Denizli'de barınıyor. İranlı eski bir albay, ailesi ile birlikte orada yaşıyor. Bu ekip gidiyor, adamı alıyorlar. Savcı kimliğini göstererek, savcı aracıyla yapıyorlar tüm bunları. 'İsrail'e götüreceğiz seni, İranlı ajanlar seni kaçırmak istiyor' diye ikna ediyorlar. Sonra Van'a götürüp, İranlı ajanlara teslim ediyorlar.





Yalova'da biri var. İranlı eski Deniz subayı. Onu kaçıracaklar bu sırada Davut Yılmaz ve İhsan Sağlam anlaşamıyorlar artık. Savcı, 'Bana verin işi doğrudan' diyor. Eski iki tane polisten ekip kurmuş, bu iki polis adamı kaçırmaya gidiyorlar Yalova'ya. İhsan Sağlam'ın ekibi de gidiyor. Savcının ekibi ile işadamının ekibi birbirine giriyorlar. Silah çekiyorlar falan. İranlı ajanlar "Biz seni kurtarmak istiyoruz, çabuk kaç" diyorlar. Bu sayede eski İranlı subay kaçıyor ve savcılığa gidiyor.





Bütün bu sırada hem savcının hem işadamının ekibi Zonguldak'ta birini kaçırmaya çalışıyorlar. Orada da görevdeki bir albay var ve onlara yardım ediyor. Şu anda Davut Yılmaz, İhsan Sağlam tutuklu. Polisler tutuklandı. MİT zaten takip etmiş sonra emniyete devretmiş. Beraber operasyon yapmışlar."