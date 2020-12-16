Samanyolu Haber /Gündem / İran ajanlarına operasyona ağırlaştırılmış müebbet /16 Aralık 2020 13:52

İran ajanlarına operasyona ağırlaştırılmış müebbet

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Selam Tevhid Terör Örgütü'nün Türkiye yapılanmasına yönelik soruşturma yürüten ve aralarında Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de olduğu Emniyet mensuplarına "darbe girişimi" suçlamasıyla müebbet hapis cezası verildi.

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İran Devrim Muhafızları’nın Türkiye’deki uzantılarını takip eden ve bu kapsamda Selam Tevhid Örgütü'ne yönelik işlem başlatan yargı ve emniyet mensupları ile gazetecilerin yargılandığı davada 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

2010-2014 yılları arasında Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü soruşturmasını yürüten kişilere yönelik dava sonuçlandı. Bugünkü duruşmada 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
 
GİZLİ DURUŞMA GEREKÇESİ: DEVLETİN GÜVENLİĞİNE DAİR BELGELER
 
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "devletin güvenliğine dair bilgiler" sebebiyle gizli (hafi) celsede eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse ve eski savcı Gültekin Avcı’nın aralarında bulunduğu 20 kişi "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 kişi de müebbet hapis cezasına mahkûm oldu. Ayrıca, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “suç uydurma” ve , “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlamalardan 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi.  

Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan'ı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışları ile yargılama safahatında gözlemlenen davranışlarını dikkate alarak, cezayı müebbet hapse indirdi.
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