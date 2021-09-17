İran artık Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye

İran, 'Şanghay Beşlisi' olarak bilinen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olarak kabul edildi. Ağustos ayında ülkenin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştükten sonra, 'İran'ın ŞİÖ üyeliğinin önündeki siyasi engellerin kalktığını' dile getirmişti.







'DÜNYA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR'





İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin artık ŞİÖ'nün tam üyesi olduğunu açıkladı. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Reisi, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve iş birliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin" dedi ve üye ülkelere teşekkürlerini sundu. Konuşmasında dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyleyen Reisi, "Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor" ifadelerini kullandı





Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Avrasya Ekonomik Birliği ve Kuzey-Güney Koridoru gibi bölgedeki altyapı projelerinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu savunan Reisi, "İran, üç altyapı projesi arasındaki bağlantıdır. İran, Kuzey-Güney Koridoru üzerinden Güney ile Kuzey Avrasya arasındaki bağlantı noktası olabilir ve Orta Asya ve Rusya'yı Hindistan'a bağlayabilir" dedi.





'STRATEJİK ÜYELİK'





İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, konuya dair yaptığı açıklamada tam üyeliğin Tahran'ın komşularla ve Asya ülkeleriyle kapsamlı iş birliği politikasına önemli etki edeceğini belirtti. Abdullahiyan, Twitter hesabından "Bu stratejik üyelik, İran'ın komşularla ve Asya ülkeleriyle kapsamlı iş birliğine odaklı politikasında önemli etkiye sahip olacaktır" sözlerini paylaştı.





TÜRKİYE'NİN DE ÜYELİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ





Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafınca oluşturulan örgüte 2001 yılında Özbekistan, 2017 yılında ise Hindistan ve Pakistan katılmıştı. İran'ın tam üyeliği ile birlikte ŞİÖ'nün üye sayısı dokuza çıktı. Tam üyelerin haricinde Afganistan, Belarus ve Moğolistan örgütte gözlemci olarak bulunuyor.





2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklama ile ortaklığa üyelik sinyalleri vermiş, "Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın" ifadeleri kullanmıştı. Ancak bugün Türkiye; Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka gibi ŞİÖ'de diyalog ortağı olarak bulunuyor.