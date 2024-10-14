Samanyolu Haber /Dünya / İran balistik füze iddialarını reddetti /14 Ekim 2024 11:36

İran balistik füze iddialarını reddetti

Tahran’dan Rusya’ya balistik füze verdiklerine dair yalanlara geldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya’ya balistik füze tedarik ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yetkilileri Josep Borrell ve Enrique Mora ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında bu iddialara dair verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaştı.

Arakçi, “Biz Rusya’ya balistik füze vermedik. Avrupa, İsrail’in şantajını hafifletmek için başka bir hikaye bulmalı” diyerek, iddiaların arkasında İsrail’in olduğunu belirtti.  İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yeni olmadığını ve bu işbirliğinin Ukrayna krizinden çok daha önce başladığını vurguladı.

İsrail ve Batı’ya Eleştiri

Arakçi, bazı Batılı ülkelerin İran’a karşı askeri iddialarının kaynağının İsrail olduğunu ifade ederken, Batı’nın İsrail’e her türlü askeri desteği verdiğini hatırlattı. “Bazı Avrupa ülkeleri, İsrail rejimine gelişmiş silahlar tedarik ederken, İran’a karşı askeri operasyonlara da katılıyor” diyerek, Batı’nın çifte standardına dikkat çekti.

Ayrıca Arakçi, ABD’nin “Maksimum Baskı” politikasının hala yürürlükte olduğunu ve Avrupa’nın bu politikanın izlerini sürmeye devam ettiğini belirtti.

Özellikle ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) talimatlarının Avrupa’da titizlikle uygulandığını söyledi.

Süregelen İddialar ve Reddetmeler

Batılı ülkeler, İran’ın Rusya’ya balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli silahlar sağladığına dair iddiaları sık sık gündeme getirirken, Moskova ve Tahran bu iddiaları defalarca reddetti. 

İran, bu tür iddiaların, Batı’nın Rusya’nın müttefikleri üzerindeki baskıyı artırma çabalarının bir parçası olduğunu savunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran balistik füze iddialarını reddetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:08