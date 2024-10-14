İran balistik füze iddialarını reddetti

Samanyoluhaber.com - Moskova





İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya’ya balistik füze tedarik ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.





Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yetkilileri Josep Borrell ve Enrique Mora ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında bu iddialara dair verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaştı.





Arakçi, “Biz Rusya’ya balistik füze vermedik. Avrupa, İsrail’in şantajını hafifletmek için başka bir hikaye bulmalı” diyerek, iddiaların arkasında İsrail’in olduğunu belirtti. İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yeni olmadığını ve bu işbirliğinin Ukrayna krizinden çok daha önce başladığını vurguladı.





İsrail ve Batı’ya Eleştiri





Arakçi, bazı Batılı ülkelerin İran’a karşı askeri iddialarının kaynağının İsrail olduğunu ifade ederken, Batı’nın İsrail’e her türlü askeri desteği verdiğini hatırlattı. “Bazı Avrupa ülkeleri, İsrail rejimine gelişmiş silahlar tedarik ederken, İran’a karşı askeri operasyonlara da katılıyor” diyerek, Batı’nın çifte standardına dikkat çekti.





Ayrıca Arakçi, ABD’nin “Maksimum Baskı” politikasının hala yürürlükte olduğunu ve Avrupa’nın bu politikanın izlerini sürmeye devam ettiğini belirtti.





Özellikle ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) talimatlarının Avrupa’da titizlikle uygulandığını söyledi.





Süregelen İddialar ve Reddetmeler





Batılı ülkeler, İran’ın Rusya’ya balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli silahlar sağladığına dair iddiaları sık sık gündeme getirirken, Moskova ve Tahran bu iddiaları defalarca reddetti.





İran, bu tür iddiaların, Batı’nın Rusya’nın müttefikleri üzerindeki baskıyı artırma çabalarının bir parçası olduğunu savunuyor.