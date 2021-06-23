Samanyolu Haber /Dünya / İran cephesinden "ABD kabul etti" iddiası /23 Haziran 2021 22:35

İran cephesinden "ABD kabul etti" iddiası

İran cephesinden gelen açıklamada, yürütülen görüşmeler kapsamında ABD'nin İran petrol ve gemicilik sektörüne getirdiği tüm yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ve bazı üst düzey yetkilileri kara listeden çıkartacağı iddia edildi.

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İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tekrar yürürlüğe konması için yapılan görüşmelerde, Washington'un İran petrol ve gemicilik sektörüne getirdiği tüm yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ve bazı üst düzey yetkilileri kara listeden çıkartacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşma metninin hazır olduğunu ve Viyana'da görüşmeleri sürdüren delegelerin nihai karar için başkente döneceklerini söylemişti.

Görevi yakında sona erecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Kalem Müdürü Mahmoud Vaizi'nin yaptığı açıklamalar, İranlı yetkililerin Washington'ın görüşmelerde büyük tavizler vermeye hazırlandığına dair iddiaları destekledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Vaizi, nisan ayından bu yana devam eden Viyana görüşmelerinde sigortacılık, petrol ve gemicilikle ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan bazı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığını belirterek, nükleer program çerçevesindeki tüm yaptırımların kalkacağını söyledi.

"Trump döneminde getirilen yaklaşık 1040 yaptırım kaldırılacak"
İran devlet medyasında yer alan habere göre Vaizi, "Trump döneminde getirilen sigorta, petrol ve gemicilik sektörü yaptırımlarının hepsinin kaldırılmasına dair bir anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Vaizi, "Anlaşma kapsamında Trump döneminde getirilen yaklaşık 1040 yaptırım kaldırılacak. Aynı zamanda dini lider Ali Hamaney'in yakın çevresine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması için de anlaşmaya varıldı" dedi.
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