Samanyolu Haber /Dünya / İran cephesinden çok konuşulacak yeni çıkış /22 Ağustos 2021 22:02

İran cephesinden çok konuşulacak yeni çıkış

İran'da değişen yönetim kadrosunda dışişleri bakanlığı için adın geçen isimlerden birisi olan Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşma konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacağını ifade etti.

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran meclisinde konuştu.

Abdullahiyan, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, bir önceki hükümetin dış politikalarını eleştirerek yeni dönemde kendilerini nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını ancak yaptırımların kaldırılması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma Bakanlığı olmayacağını belirterek, “Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışacağız. Ancak dış politikamızı nükleer anlaşmaya bağlamayacağız” ifadelerini kullandı.

"Mantık çerçevesinde oluşturulan hiçbir müzakereden kaçamayız"

ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ihyası için Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer müzakereleri sürdüreceklerini belirten Abdullahiyan, “Mantık çerçevesinde oluşturulan hiçbir müzakereden kaçmayız” dedi.

Abdullahiyan, yeni dönemde dış politika önceliklerinin Asya ve diğer komşu ülkeler olacağını belirterek, “Dış politikamız sadece bir bölge ya da alanla sınırlı olmayacak. Ancak İslam ülkeleri ve komşu ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Bazı ülkeleri dış politikada önceliğimiz olarak belirledik ve bu doğrultuda adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.
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