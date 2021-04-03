Samanyolu Haber /Dünya / İran cephesinden nükleer anlaşma açıklaması /03 Nisan 2021 00:31

İran cephesinden nükleer anlaşma açıklaması

ABD'de yaşanan yönetim değişikli sonrasında yeniden işlerlik kazandırılması yönünde adım atılması beklenen İran ile ilgili nükleer anlaşma konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 4+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmede ABD ile yaşanan ilk adımı kimin atacağı sorununun çözüldüğünü söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Clubhouse uygulamasında İran nükleer faaliyetleri ve nükleer anlaşma hakkında konuştu. Salihi, 6 Nisan Salı günü Viyana’da yapılacak nükleer anlaşmaya geri dönüş konulu görüşmelerine değinerek, “Nükleer anlaşmada artık teknik konular görüşülecek. Önümüzdeki günlerde Viyana’da yapılacak görüşmelerde de teknik konular ele alınacak” dedi.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasına ilişkin görüşmelerde olumlu gelişmelerin olduğunu belirten Salihi, “ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ilk kimin adım atacağı sorunu çözüldü. Nükleer anlaşmadaki tıkanıklıklar da giderildi” ifadesini kullandı.

Salihi, “Nükleer anlaşmadaki tıkanıklıklar gideriliyor. İlk kimin adım atacağı çıkmazı ise çözüldü ve bu olumlu bir gelişme. Artık teknik konuların görüşülecek olması ilk kimin adım atacağı sorununu ortadan kaldırıyor” dedi.

ABD, İran ile görüşmeye hazır

İran ve 4+1 ülkeleri arasında Viyana’da 6 Nisan Salı günü nükleer anlaşmaya geri dönüş konulu görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington’un da görüşmeye katılacağı ve İran ile görüşmeye hazır olunduğu belirtilmişti.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Viyana’da yapılacak görüşmelerde ABD ile müzakere yapılmayacağını ve böyle bir görüşmeye gerek duymadıklarını ifade etmişti.
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