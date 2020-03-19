Samanyolu Haber /Dünya / İran cezaevlerindeki 10 bin mahkumu affetti /19 Mart 2020 11:45

İran cezaevlerindeki 10 bin mahkumu affetti

İran dini lideri Ali Hamaney'in onayıyla Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için daha af çıkarıldığı bildirildi. Mahkumların bir kısmı ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle serbest bırakılacak.

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İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı vesilesiyle ve Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkuma af çıkarıldığını söyledi. Ayrıca ilk kez, beş yıldan az hapis cezası alan siyasi tutuklular af kapsamında serbest bırakılacak.

İsmaili, önceki kararlarda ceza indirimine gidildiği ve mahkumların cezaevinde kalmaya devam ettiğini, ancak alınan son kararla 10 bin kişinin serbest kalacağını ifade etti.

Yargı Erki Sözcüsü, bu mahkumlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gönderildiğini ve bunların bir daha cezaevine dönmeyeceklerini aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının bin 135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.

İsmaili, profesyonel suçlular ile vatandaşların yaşamını tehlikeye atan mahkumların ve daha önce affedilip tekrar suç işleyenlerin bu karar kapsamına alınmadığını kaydetti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor.

Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.
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