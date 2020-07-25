Samanyolu Haber /Dünya / İran Cumhurbaşkanı: Çok zor günler geçiriyoruz /25 Temmuz 2020 13:35

İran Cumhurbaşkanı: Çok zor günler geçiriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının ABD yaptırımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "çok ağır bir süreç geçirdiğini" söyledi.

SHABER3.COM

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen "direndiklerini ve diz çökmediklerini" belirterek, "Halkımız koronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle çok ağır bir süreç geçiriyor. Yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşandı, salgın da omuzlarındaki yükü çok ağırlaştırdı." dedi.

Tüm dünyanın salgının başında sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı, iş yerlerinin kapatılması gibi uygulamalara gittiğini fakat bunların çözüm olmadığını savunan Ruhani,  "Bazen kısıtlamaların kendisi sorunun kaynağı oluyor. Üretim ve dağıtım ağı durursa halkın günlük yaşamı imkansız hale gelir. Bu yüzden yasaklar ve kısıtlamalar kalktı, herkes normalleşmeye gitti." diye konuştu. 

Ruhani, İran'ın birçok eyaletinde salgının tepe noktasının geçildiğini ve vaka sayısının düşüşe geçtiğini sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Cumhurbaşkanı: Çok zor günler geçiriyoruz Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:10:29