İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Moskova'da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kremlin sarayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlandı.







Büyük bölümü basına kapalı yapılan görüşmeler 5 saatten fazla sürdü. İki liderin görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve İran'ın enerji alanı da dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda aktif çalışmalar yürüttüğünü söyledi.





Putin, Abu Dabi ve Riyad gezisi sırasında Tahran'a da uğramak istediğini, ancak Reisi’nin müzakereler için Moskova'ya gitmek üzere olduğunun kendisine bildirildiğini ifade ettiğini bu yüzden bu ziyaretten vazgeçtiğini belirtti.





Büyük altyapı projeleri ortak yürüttüklerini, onları uzun zamandır görüştüklerini ve şu anda Kuzey-Güney Demiryolu inşaatının uygulama aşamasına geldiklerini hatırlatan Putin, geleneksel olarak enerji sektöründe birlikte çalıştıklarını, eğitim alanında da işbirliği yaptıklarını, ülkesinde eğitim gören önemli sayıda İranlı öğrenci olduğunu vurgulayarak, hemen hemen her alanda çalışmaların oldukça yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.





Reisi: Gazze'ye yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı





İki liderin gündeminde Filistin'deki durum da vardı.





İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Putin ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın bir an önce durdurulması ve Filistin-İsrail çatışmasına hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.





Geçen hafta ise Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı için Moskova’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası Lavrov ve İranlı mevkidaşı, yaptırımlara karşı mücadele, olumsuz sonuçlarını hafifletme ve tazmin etme yolları ve araçları ile ilgili belgeyi imzaladı.