Samanyolu Haber /Dünya / İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'yaptırım' iddiası /25 Temmuz 2021 18:56

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'yaptırım' iddiası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların kalkmamasından İran Meclisini sorumlu tuttu. Ruhani, "Meclis bize engel olmasaydı, geçen yıl sonu itibarıyla yaptırımlar kalkmıştı" ifadesini kullandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen İran Merkez Bankası yıllık toplantısında yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, "Meclis (nükleer yasayı çıkararak) bize engel olmasaydı, geçen yıl sonu itibarıyla yaptırımlar kalkmıştı. Çıkartılan yasayla elimiz kolumuz bağlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Viyana'da 5+1 ülkeleriyle varılan anlaşmaya dair metnin o dönemde İran Meclisine iletildiğinin altını çizdi.

Ayrıca Ruhani, Meclisten geçen ancak yasalaşması için muhafazakarların kontrolündeki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin (DMTK) onayını bekleyen mali reform yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yasaları olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yasa tasarısının Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin onayına takılmasını eleştirdi.
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