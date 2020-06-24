Samanyolu Haber /Dünya / İran’da 2.5 ay sonra en yüksek ölü sayısı! Bakanlık yeni kararı açıkladı /24 Haziran 2020 15:35

İran’da 2.5 ay sonra en yüksek ölü sayısı! Bakanlık yeni kararı açıkladı

İran'da corona virüsü nedeniyle dünden bu yana 133 kişi hayatını kaybederken, bu 6 Nisan'dan bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, maske kullanımının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

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Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülkeler arasında yer alan komşu İran’da ikinci dalga paniği giderek daha da gerçek bir hal alıyor.

Ülkede önlemlerin gevşetilmeye başlatılmasının ardından, Nisan ayından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre son 24 saatte 133 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede en son 6 Nisan’da 136 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölü sayısı böylelikle 10 bin sınırına dayanarak 9 bin 996’ya ulaştı. 2 bin 531 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 212 bin 501’e yükseldi.

MASKE ZORUNLU OLDU

Sağlık Bakanı Yardımcısı Alireza Raisi, rakamların artması üzerine alınan flaş bir kararı açıkladı. Raisi, bundan böyle ülke genelinde maske kullanımının zorunlu olduğunu duyururken, “Özellikle kapalı alanlarda ve kapalı ortamlarda maske kullanırsak virüsün yayılmasını azaltırız” dedi.
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