Samanyolu Haber /Dünya / İran’da 26 günde 55 kişi idam edildi /28 Ocak 2023 15:39

İran’da 26 günde 55 kişi idam edildi

İnsan Hakları Derneği, İran’da 2023’ün ilk 26 gününde en az 55 kişinin idam edildiği duyurdu.

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uygun bir şekilde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolarda yüzlerce kişi öldü.

İnsan Hakları Derneği’nin protestolarla ilgili paylaştığı verilere göre, protestolarda 64’ü çocuk ve 39’u kadın olmak üzere en az 488 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. En az 107 protestocu da ölüm veya hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Dernek, 2023’ün ilk 26 gününde en az 55 kişi idam edildiğini belirtti. Bu kişilerden 37’si, uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam edildi. Bu kişiler, tıpkı protestocularda olduğu gibi yasal süreç ve adil yargılanma hakları olmaksızın idam edildi.
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