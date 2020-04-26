Samanyolu Haber /Dünya / İran’da Covid-19 vaka sayısı 90 bini geçti /26 Nisan 2020 16:57

İran’da Covid-19 vaka sayısı 90 bini geçti

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaka sayısı 89 bin 328'den 90 bin 481'e çıktı.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Cihanpur, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyuna duyurdu.Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde corona virüsünden dolayı 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, toplam ölüm sayısının 5.710’a çıktığı aktarıldı.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, corona virüsü vaka sayısının da 90 bin sınırını geçtiği belirtildi. Güncel verilere göre ülkedeki toplam corona virüsü vaka sayısı oranı 90 bin 481’e çıktı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, son 11 gün boyunca İran yönetiminin ortalama 90 ölüm açıkladığına dikkat çekerken, “Bu veri ülke genelinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Sürekli 90’larda seyreden ölüm sayısının 60’lara düşmesi iyi bir haber” yorumunu yaptı.
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